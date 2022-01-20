РИАМО - 20 янв. Жительница одного из домов в Подмосковье завернула больную кошку в пакет и выбросила ее в кабину лифта, сообщается в Instagram-аккаунте zoohelp_oktyabrskiy.

Инцидент произошел в поселке Октябрьский в Люберцах.

«Кошку выбросили как мусор, вины и сожаления, естественно, никто не чувствует», — говорится в сообщении.

Согласно кадрам видеозаписи, женщина вызвала лифт, после чего сильно швырнула пакет с кошкой на пол кабины и закрыла двери лифта. Животное сначала металось, но позже затихло в углу.

Женщина объяснила свой поступок тем, что кошка «везде гадит» и вообще «проблемное животное». Как выяснилось позже, питомцу нужна помощь ветеринара — возможно, у нее грыжа.

Сейчас волонтеры собирают деньги на помощь кошке, а также хотят привлечь к ответственности нерадивую хозяйку за жестокое обращение с животными.