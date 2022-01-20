РИАМО - 20 янв. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Лотошино проводит торги по аренде земельного участка сельхозназначения площадью 183 712 кв. м в Ушаковском сельском округе, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Участок предоставляется в аренду на 10 лет. Размер ежегодной арендной платы – 50 704,51 рублей в год.

Основными преимуществами сельхозземель является их целевое использование, в том числе и для извлечения прибыли. Сам участок имеет удобную локацию – он расположен в зеленой зоне, вдали от производств. Ближайшее окружение объекта составляют незастроенные земельные участки, лесные территории.

Фермеры или крупные сельхозпроизводители смогут заниматься на участке выращиванием зерновых и иных сельскохозяйственных культур, растениеводством, овощеводством, садоводством, животноводством, научным обеспечением сельского хозяйства, хранением и переработкой сельхозпродукции, обеспечением сельскохозяйственного производства и др.

На участках также возможно разместить здания и сооружения, используемые для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Заявки на аукцион принимаются до 18 февраля на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) (№ процедуры 79755). Аукцион состоится 22 февраля.

Подробнее об участках сельскохозяйственного назначения можно узнать на портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

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