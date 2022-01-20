РИАМО - 20 янв. В результате дорожной аварии, произошедшей в 3-м Крутицком переулке, пострадал ребенок 2017 года рождения. Его госпитализировали, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что женщина с 3 детьми пересекала проезжую часть в неположенном месте.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Центрального административного округа столицы взяла ситуацию и принятие процессуальных решений по данному факту на контроль.