РИАМО - 20 янв. В этом году в Клину планируется благоустроить территорию вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель». В основу ляжет проект-победитель V Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Проект предполагает деление территории на несколько зон – для массовых мероприятий, активного и тихого отдыха.

При реализации планируется использовать стилистику Русской классической усадьбы в современном переложении. В архитектурных решениях будет прослеживаться тема творчества композитора Петра Чайковского.

Концепцию реализуют с помощью малых архитектурных форм, детского игрового музыкального оборудования, арт-объекта и других элементов, выполненных в форме звуковой волны или клавишных и струнных инструментов.

На территории появятся место с ремесленными павильонами, где можно будет проводить мастер-классы, пешеходный настил из дерева с лекторием и сценой, смотровая площадка и другие объекты. В зоне отдыха высадят деревья и кустарники, оборудуют современные системы освещения и видеонаблюдения.

«Улица Чайковского расположена в самом центре города Клин и является местом притяжения для туристов и местных жителей. Благоустройство территории позволит создать благоприятные условия для жизни и туризма», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Кроме того, в этом году запланированы работы по благоустройству сквера «Имена земли Клинской – история земли русской» и Школьного сквера по улице Текстильной в Высоковске.