РИАМО - 20 янв. В этом году в Клину планируется благоустроить территорию вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель». В основу ляжет проект-победитель V Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
Проект предполагает деление территории на несколько зон – для массовых мероприятий, активного и тихого отдыха.
При реализации планируется использовать стилистику Русской классической усадьбы в современном переложении. В архитектурных решениях будет прослеживаться тема творчества композитора Петра Чайковского.
Концепцию реализуют с помощью малых архитектурных форм, детского игрового музыкального оборудования, арт-объекта и других элементов, выполненных в форме звуковой волны или клавишных и струнных инструментов.
На территории появятся место с ремесленными павильонами, где можно будет проводить мастер-классы, пешеходный настил из дерева с лекторием и сценой, смотровая площадка и другие объекты. В зоне отдыха высадят деревья и кустарники, оборудуют современные системы освещения и видеонаблюдения.
Кроме того, в этом году запланированы работы по благоустройству сквера «Имена земли Клинской – история земли русской» и Школьного сквера по улице Текстильной в Высоковске.
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