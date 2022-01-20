РИАМО - 20 янв. Городские службы Москвы подготовились к сильному снегопаду, который обрушится на столицу в ближайшие часы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, снег будет идти до вечера субботы. Общий прирост свежевыпавшего снега за двое суток составит до 10 см. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что в городе подготовили спецтехнику для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров. При необходимости число рабочих и техники будет увеличено.

С выпадением осадков техника выйдет на проведение механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будут повторять по мере необходимости, добавил Бирюков.

Особый контроль уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, ТПУ, объектам соцсферы.

Водителей призвали быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать ПДД.