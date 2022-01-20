РИАМО - 20 янв. Директор Института питания и биотехнологии, член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк заявил, что питание – важная часть реабилитации во время выздоровления и после перенесенного коронавируса. Пациентам с Covid-19 следует исключить из рациона сладости, алкоголь и быстрые углеводы, добавив в ежедневное меню больше белков, жиров, сложных углеводов и витаминов, передает «Российская газета».

«Если говорить о выздоравливающих, им будут полезны так называемые белково-композитные смеси – в них повышенное содержание качественного, легкоусваиваемого белка. Во время инфекционного процесса нарастает процесс деструкции, то есть разрушения клеток, а белок помогает их регенерации», – сказал Никитюк.

Он отметил, что в рацион при выздоровлении стоит включить растительные и полиненасыщенные жиры, а также жиры животного происхождения.

Кроме того, в меню должны быть сложные углеводы, содержащиеся в цельных крупах, овощах и фруктах, а также витаминные комплексы, включающие в себя витамины D, A, E, С, цинк и селен. Дозировки должны быть близки к суточным нормам потребления.

По словам специалиста, людям, переболевшим коронавирусом, следует сделать акцент на белок в рационе для поддержания физического тонуса. Большое количество белка содержится в мясе и бобовых. В тоже время быстрые углеводы, содержащиеся в сладостях, меде, сахаре, соках и лимонадах, нужно частично или полностью исключить из своего меню.

Директор Института питания и биотехнологии добавил, что во время реабилитации питание должно быть многоразовым (4-5 раз в день) и состоять из продуктов, которые легко усваиваются. При этом калорийность дневного рациона должна соответствовать энергозатратам.

Никитюк подчеркнул, что пациенты с сахарным диабетом и ожирением гораздо сложнее переносят заболевание коронавирусом. Поэтому держать свой организм в тонусе и придерживаться сбалансированного питания стоит всегда.

«Главный принцип здорового питания – не переедать», – заключил специалист.

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