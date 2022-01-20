РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 янв. Спортсмены отделения фигурного катания на коньках СШОР им. Ю. Е. Ляпкина Балашихи, бронзовые призеры чемпионата России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин вошли в состав российской олимпийской сборной, сообщается в Instagram-аккаунте Ледового дворца «Арена Балашиха» МАУ «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина».

Федерация России по фигурному катанию на коньках объявила состав российской олимпийской сборной фигуристов, которые выступят на Олимпиаде 2022 года в столице Китая — Пекине.

В расширенный список в категории «Танцы на льду» вошли спортсмены школы Балашихи — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Тренировочный процесс Егора и Лизы осуществляется под руководством Дениса Самохина.