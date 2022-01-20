РИАМО - 20 янв. За 2021 год Московская областная таможня перечислила в федеральный бюджет 820,6 млрд рублей. Это на 18% больше, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба таможни.

В прошлом году число оформленных деклараций на товары выросло на 9% (782 тыс.), из них 82% пришлось на импортные, а 18% – на экспортные.

Внешнеторговый оборот увеличился на 12%, составив 59,8 млрд долларов. А грузооборот вырос на 7% – 8,6 млн тонн.

В 2021 году товары задекларировали 21 тыс. участников внешнеэкономической деятельности региона. Большинство – 99% – деклараций, поступающих в Московскую областную таможню, оформляется в Центре электронного декларирования, который находится на юге столицы.

Таможенные операции автоматизируют, благодаря этому 81% деклараций было зарегистрировано без инспектора, а выпущено – 22%. Сократилось и время, требующиеся на совершение операций, в автоматическом режиме декларации выпускаются за 5 минут.

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