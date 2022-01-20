РИАМО - 20 янв. Тематическую детскую площадку, вдохновленную космическими путешествиями героя книги «Незнайка на Луне», возведут в поселке Кокошкино ТиНАО в 2023 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Площадка появится на территории жилого комплекса на берегу реки Незнайки. Она будет разделена на 3 тематические зоны: «На Луне», «На орбите» и «В открытом космосе».

В каждой из зон будут свои развлечения для детей и взрослых, включая скалодромы, горки, тоннели, канатные дороги и другое.

Разработкой концепции игрового пространства занималось архитектурное бюро GAFA. Открыть объект планируется в год 70-летия с момента выхода первой книги Николая Носова о Незнайке.

Власти Москвы уделяют приоритетное внимание созданию социальной инфраструктуры возле жилых комплексов, включая детские, спортивные площадки, а также зоны для отдыха взрослых.