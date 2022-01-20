РИАМО - 20 янв. На автобусной остановке в Чехове 3 пьяных подростков устроили дебош. Они разгромили остановочный павильон и избили кондуктора, сделавшего им замечание, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сначала злоумышленники выломали табло с расписанием общественного транспорта, потом разбили стекла. Это увидела кондуктор автобуса и возмутилась поведением подростков.

Юношей ее слова привели в ярость, они сильно избили женщину. Ей потребовалась медицинская помощь.

Мать одного из дебоширов считает, что табло дети задели случайно, после чего оно упало и разбилось. По ее мнению, драку спровоцировала сама кондуктор, она накричала на подростков и ударила одного из них.