РИАМО - 20 янв. Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение проектной документации и работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей г. о. Бронницы», сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт МАОУ «Лицей» в городском округе Бронницы», — сказала председатель регионального комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

Лицей расположен по адресу: г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 8.

Капремонт пройдет в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и городского округа Бронницы.

Завершить ремонтные работы планируется до 24 августа 2022 года.