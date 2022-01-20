РИАМО - 20 янв. Надземный пешеходный переход появится на трассе М-5 «Урал» на пересечении ул. Старый двор с обходом п. Октябрьский в городском округе Люберцы. Проектно-сметная документация на строительство объекта уже рассмотрена, по итогам экспертизы выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Строительство перехода выполнят в рамках благоустройства автомобильных дорог федерального значения. В состав трассы М-5 «Урал» входит Новорязанское шоссе – одна из главных автомагистралей Московского региона. Шоссе сильно перегружено, ежедневно по нему в Москву и обратно ездят жители нескольких округов Подмосковья, а также тяжелые фуры.

Чтобы разгрузить участок магистрали, в Люберцах строится обход поселка Октябрьский, также запланировано сооружение надземного пешеходного перехода в разных уровнях на пересечении обхода с ул. Старый двор на км 29+380 дороги М-5 «Урал».

На участке запланированы устройство тротуаров, водоотводных канав, наружного освещения пешеходных дорожек, укрепление засевом трав прилегающих территорий, переустройство кюветов, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и другие работы.

Длина будущего пешеходного перехода составит 60 м. На объекте создадут условия безопасного и удобного передвижения представителей маломобильных групп населения.

Генеральная проектная организация – ООО «Мастерская Мостов». Заказчик – Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» (ФКУ «Центравтомагистраль»).