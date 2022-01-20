РИАМО - 20 янв. Московский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении Андрея Головачева, обвиняемого в совершении 8 убийств на территории разных регионов России. Преступления были соверены с 1998 по 1999 годы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ранее появилась оперативная информация о том, что киллер Головачев, отбывающий пожизненное наказание за убийства в Республике Коми, также причастен к совершению тройного убийства в Сергиево-Посадском округе. Прибыв в колонию, где преступник отбывает срок, следователи и криминалисты выяснили, что убийствами в Подмосковье злоумышленник не ограничился.

Он также убивал в населенных пунктах Дагомысе и Хосте Краснодарского края, в городе Шахты Ростовской области и Воронеже. В общей сложности жертвами стали 8 человек разного возраста и пола.

Все убийства объединяет один подчерк. Убийца оставлял множественные колото-резанные раны на телах жертв (от 20 до 40) и перерезал им горло. Он охотился за людьми, сдающими комнаты либо продающими квартиры.

На допросе Головачев рассказал, что находясь в Сергиево-Посадском округе он проговорился хозяину квартиры, в которой жил, и его друзьям о том, что находится в розыске. Убил он их именно для того, чтобы избежать разоблачения. Преступление было совершено в одном из частных домов в Хотькове.

После этого Головачев уехал в Дагомыс, где его жертвами стали хозяйка сдаваемой комнаты и ее 25-летний сын. В Хосте он нанес 24 ножевых ранения девушке, сдававшей квартиру. В Шахтах мужчина нашел объявление о продаже квартиры, днем он посмотрел жилье вместе с хозяевами, а вечером вернулся и убил живущую там девушку. С хозяйкой квартиры в Воронеже произошло то же самое.

В рамках расследования было проведено 16 судебных экспертиз, 7 проверок показаний, допросы. Уголовное дело по пунктам «а,д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство 2 и более лиц с особой жестокостью) составило 18 томов. В ближайшее время его передадут в суд.

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