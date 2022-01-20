РИАМО - 20 янв. В Можайском округе завершились работы по капитальному ремонту котельной №4. Она находится по адресу: ул. Российская, д. 4А, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Модернизацию котельной провели в рамках региональной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

«Реализация мероприятия позволит улучшить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения для 9 тыс. человек», - рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В котельной заменили системы электроснабжения и освещения, окна, двери, отремонтировали внутренние помещения, обновили трубы горячего и холодного водоснабжения. На территории организовали наружное освещение.

Кроме того, были капитально отремонтированы котлы и само здание котельной.