РИАМО - 20 янв. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило фиктивное предприятие по производству рыбной продукции на территории Серпухова, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно документам, предприятие ООО «Северо-Запад» производило и продавало рыбную продукцию, однако на самом деле компания не вела деятельность по зарегистрированному адресу.

Производство было фиктивным, но все равно вело продажи. Компания ввела в оборот более 125 т продукции неизвестного происхождения, в том числе 60 т соленой щучьей икры, 40 т мороженого судака, 20 т мороженого минтая и 5 т тресковой печени.

Мониторинговая группа управления Россельхознадзора в ФГИС «ВетИС.Паспорт» выслала предупреждения в адрес получателей, которым была направлена данная продукция: ИП Зубкова М. А. (Рязанская область, Михайловский район), ООО «Норд оксидентал трейд» (г. Москва), ООО «Русагро-Марий Эл» (Московская область), ИП Дятлов С. В. (Московская область, г. Электросталь).

Управление Россельхознадзора приняло меры для исключения фантомной площадки производства из реестра хозяйствующих субъектов ФГИС «Цербер» и аннулировало записи компании в системе «Меркурий».