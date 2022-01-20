РИАМО - 20 янв. В рамках нацпроекта «Образование» в Одинцовском округе строятся новые корпуса образовательного кластера гимназии имени Е.М. Примакова, на завершающий этап вышли работы еще на одном корпусе для проживания учащихся, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На завершающий этап вышли работы еще на одном корпусе для проживания учащихся на 88 мест. Здесь выполняются отделка помещений, монтаж инженерных сетей», — сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

По его словам, работы на объекте ведутся в несколько смен. Привлечено более 230 рабочих и 14 единиц техники.

На базе гимназии создадут гуманитарный кластер. Вводиться в эксплуатацию новые корпуса будут поэтапно: второй корпус для проживания учащихся будет введен в строй уже в марте, ввод в эксплуатацию еще двух корпусов намечен на июнь, корпус для проживания преподавателей — в сентябре 2022 года. Сдача учебного корпуса - в августе 2023 года.

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