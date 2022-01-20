РИАМО - 20 янв. Согласно результатам исследования, проведенного учеными итальянского Института Спалланцани совместно с учеными российского Центра им. Гамалеи, эффективность вакцины «Спутник V» в борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон» более чем в два раза выше, чем эффективность вакцины Pfizer, сообщает Газета.ru.

«Вакцина «Спутник V» продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму «омикрон» (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации)», — говорится в отчете исследования.

Отмечается, что в рамках выборки образцов с наивысшими 25% показателями RBD-специфических IgG антител, у 100% вакцинированных российской вакциной были обнаружены антитела, нейтрализующие «омикрон». В тоже время среди вакцинированных препаратом Pfizer антитела были обнаружены у 83,3% людей.

По мнению ученых, «Спутник V» показал большую эффективность потому, что формирует у вакцинированных более широкий спектр антител. Также российская вакцина имеет гетерогенную схему и обладает высокой степенью имитации инфекции аденовирусной платформой.

Новый штамм коронавируса «омикрон» стремительно распространился по России. По состоянию на 18 января, 40% всех Covid-пациентов в стране заразились именно штаммом «омикрон».

По мнению академика РАН Геннадия Онищенко, в России еще не наступил пик заболеваемости «омикроном», это связано с тем, что до 10 января в стране были новогодние праздники и большинство людей не работали. Онищенко призвал россиян серьезно отнестись к «омикрону» несмотря на то, что у большинства пациентов заболевание им проходит легче, чем при других штаммах. По словам академика, опасность «омикрона» в том, что он более заразен.