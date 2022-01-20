РИАМО - 20 янв. Президент РФ Владимир Путин присвоил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда, сообщает Газета.ru.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, это звание присвоено Миллеру «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Миллеру 31 января исполнится 60 лет. Он возглавляет «Газпром» с 2001 года. Миллер также является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» I и IV степени, ордена Александра Невского и ряда других наград.

ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Доля «Газпрома» в мировых запасах газа составляет 16%, в российских — 71%. На «Газпром» приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа.

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