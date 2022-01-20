РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Жители Подольска смогут бесплатно покататься на коньках в парке Талалихина дважды в неделю в рамках проекта «Активное долголетие», сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте», пенсионеры смогут бесплатно посетить сеансы на катке в парке Талалихина. В группе парка пояснили, что сеансы будут проводиться дважды в неделю для определенной категории горожан.

«Бесплатное посещение катка в парке для граждан старшего поколения будет организовано каждые вторник и четверг с 13:00 до 15:00 в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», - говорится в сообщении.

Возраст участников проекта – женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет. При себе необходимо иметь социальную карту. Коньки в аренду не предоставляются. Сеанс может быть отменен по погодным условиям.