РИАМО - 20 янв. Управление Федеральной налоговой службы по Москве приостанавливает прием налогоплательщиков в операционных залах территориальных налоговых органов столицы с 24 января из-за сложной эпидситуации, сообщается на сайте УФНС по Москве.

Исключением станет оказание услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи в межрайонной ИФНС России №46 по Москве.

Прием всей корреспонденции на бумажном носителе будет вестись только через бокс для приема входящей корреспонденции. На документах гражданам рекомендуют указывать номера контактных телефонов для связи. Москвичам также рекомендуется пользоваться электронными сервисами ФНС.

В Москве за сутки выявили рекордное число заболевших Covid‑19 с начала пандемии — 11 557 новых случаев. За период пандемии в городе выявили 2 124 927 случаев коронавируса.

Для людей старше 60 лет в Москве продлили домашний режим до 1 апреля 2022 года. До этого же срока продлено и требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленку.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>