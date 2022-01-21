В конце декабря 2021 года президент внес в Госдуму законопроект о гражданстве РФ. Согласно этому документу предлагается расширить полномочия главы государства по определению лиц, которые имеют право на упрощенное получение гражданства. Из числа таких лиц исключили инвесторов и иностранцев, состоящих в браке с гражданами РФ, если у них нет ребенка. Подробнее об этих и других возможных изменениях РИАМО рассказали юристы.

Новый законопроект

Законопроект № 49269-8 «О гражданстве Российской Федерации был внесен в Госдуму президентом 29.12.2021 года. Как заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, он может быть рассмотрен в весеннюю сессию парламента. В случае принятия нового закона о гражданстве, он вступит в силу по истечении 180 дней с момента опубликования.

В целом, вопреки ожиданиям многих иностранных граждан, по сравнению с текущим законодательством, законопроект в большей степени направлен не на упрощение принятия в гражданство, а на контроль за «вчерашними иностранцами», на соблюдение ими законодательства РФ и на борьбу с фиктивными браками, считает Евгений Корнеев, юрист «Европейской юридической службы».

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Расширение полномочий президента

Законопроект предполагает расширение полномочий президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации. Президент сможет определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации», а также лица, принимаемые в гражданство в соответствии с указом президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 183 и указом от 29 апреля 2019 г. № 187.

В ведении президента предлагается оставить прием в гражданство РФ в исключительном порядке – этот термин вводится статьей 17. Он будет актуален для ветеранов ВОВ, ранее являвшихся гражданами СССР, а также для лиц с особыми заслугами перед РФ и лиц, которые ввиду своей профессии, квалификации либо по иным причинам представляют интерес для страны. В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства РФ наделяются МВД России и МИД России.

Вместо отмены решений о приеме в гражданство в России предлагается ввести институт прекращения гражданства. Президент будет принимать решение о прекращении гражданства детей, усыновленных или удочеренных иностранцами, или находящихся под их опекой. При этом президентские полномочия по принятию решений о прекращении гражданства добровольно предлагается передать МВД.

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Кто не сможет претендовать на упрощенное получение гражданства

Во-первых, это инвесторы и высококвалифицированные специалисты. Согласно законопроекту, они исключаются из категории лиц с правом на упрощенное получение гражданства. То есть купить гражданство России будет нельзя. В пояснительной записке к документу говорится, что данные положения не были востребованными.

По словам Евгения Корнеева, также не будет являться безусловным основанием для приема в гражданство наличие брака с гражданами РФ. Законопроект включает обязательное условие –наличие совместных детей. Это нововведение призвано бороться с практикой фиктивных браков.

Новые основания для прекращения гражданства

Вводится дополнительное основание для прекращения гражданства, а именно – совершение преступления, а также приготовление к нему или попытка совершения преступления (п. 2 ч. 1 ст. 22 законопроекта). Перечень преступлений указан в статье 24 законопроекта, рассказывает Корнеев. Например, речь идет о террористическом акте, содействии террористической деятельности, захвате заложника, бандитизме, незаконном производстве и сбыте наркотических средств.

Корнеев пояснил, что данное правило не распространяется на граждан РФ, получивших гражданство по рождению. Оно применимо только к бывшим иностранцам и лицам без гражданства. Решение по данному вопросу будет приниматься тем же органом, который принимал решение о приеме в гражданство данного лица (МВД или его территориальный орган, МИД, дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ) по согласованию с президентом.

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«Признание» гражданами

Законопроект предусматривает еще несколько особых порядков приема в гражданство РФ, выделенных в отдельные статьи. Так, статья 19 устанавливает случаи «признания» людей гражданами РФ. В действующем законе подобная статья отсутствует. В частности, смогут быть признаны гражданами РФ граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории РФ по состоянию на 2 февраля 1992 года. Также на «признание» могут рассчитывать граждане бывшего СССР, не проживавшие на территории РФ по состоянию на вышеуказанную дату, но вернувшиеся в страну, если они родились на территории СССР, или же, если хотя бы один из их родителей являлся на их день рождения гражданином СССР. Кроме того, быть признанными гражданами РФ получат право военнослужащие, приносившие военную присягу СССР или РФ.

Отсутствие необходимости подтверждать доход

В отношении общего порядка приема в гражданство, законопроект не изменяет практически ничего, говорит Кирилл Резник, юрист юридической службы «Единый центр защиты». Единственное отличие, на текущий момент – среди требований к приему в гражданство РФ в общем порядке отсутствует требование подтвердить легальный источник средств к существованию.