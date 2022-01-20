РИАМО - 20 янв. Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после откровенной фотосессии на фоне Московской соборной мечети, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушения права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

«Группа лиц, <...> преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – мусульманской мечетью, публично выражала явное неуважение к окружающим в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – отметила Иванова.

По ее словам, задержана подозреваемая 1981 года рождения, скоро ее доставят к следователю. Других участников фотосессии также допросят.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой девушка, одетая в балаклаву, нижнее белье и чулки, фотографируется на фоне Московской соборной мечети. На видео была и вторая девушка, которая выступала в качестве фотографа.

Имам-хатыб Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов назвал провокацией фотосессию на фоне религиозного учреждения.