РИАМО - 20 янв. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил слова благодарности медикам, сражающимся с коронавирусной инфекцией, сообщает Федеральное агентство новостей.
По его словам, врачи ежедневно ведут борьбу за жизни и здоровье соотечественников на всем протяжении пандемии. Глава кабмина РФ выразил надежду на скорое окончание пандемии.
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что из-за высокой заразности «омикрона» первичное звено здравоохранения в стране должно быть максимально готово принять удар на себя. Это касается количества коек для пациентов с Сovid-19 и числа врачей.
Ранее премьер-министр попросил российских работодателей перевести сотрудников на удаленку там, где имеется такая возможность.
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