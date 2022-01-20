РИАМО - 20 янв. Опасную толщину льда в Подмосковье выявили на Москве-реке в Можайске, Бронницах и Коломне, реке Вохонке в Павловском Посаде, реке Яузе в Мытищах, реке Волге в Дубне, реке Ольховке в Раменском и реке Клязьме в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Жителей и гостей региона призвали отказаться от посещения этих водоемов. Кроме того, МЧС напомнило основные правила безопасности при нахождении у водоемов и на льду зимой. Выполнение элементарных мер предосторожности станет залогом безопасности.

Так, выходить на тонкий лед нельзя, запрещено самостоятельно проверять его на прочность. Нельзя переходить водоем в неположенных местах, в темное время суток, при плохой видимости. Нельзя собираться группами на отдельных участках льда, выезжать на него на мотоциклах, машинах, других транспортных средствах вне переправы.

Запрещено подходить к промоинам, прорубям и трещинам на льду. Нужно стараться избегать скопления людей на отдельных участках льда. Нельзя оставлять детей на замерзших водоемах без присмотра.

Любителям зимней рыбалки напомнили, что с собой нужно брать спасательные средства: «конец Александрова», веревку, спасательную доску. Самыми эффективными считают специальные зацепы, благодаря которым можно самостоятельно выбраться из воды. Лунки нужно пробивать на расстоянии 5-6 м друг от друга.

Спасатели также напомнили, что делать в случае провала под лед. Так, ни в коем случае нельзя паниковать, делать резкие движения. Нужно стабилизировать дыхание, раскинуть руки в стороны и попытаться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. После этого нужно постараться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом другую ногу на лед. Если лед выдержал, нужно, перекатываясь, медленно ползти к берегу и одновременно звать на помощь. Ползти надо в ту сторону, откуда пришли, так как там лед уже проверен на прочность.