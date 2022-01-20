РИАМО - 20 янв. Спасатели вытащили из горящего дома №20 в 5-м квартале Капотни 5 человек, 2 из них дети. Информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в 17:01.

Прибыв на место, пожарные зафиксировали возгорание на 11 этаже 12-этажного дома. В одной из квартир на площади 35 кв. м горели мебель и личные вещи.

Огонь удалось локализовать к 17:43, полностью пожар ликвидировали к 18:04.

Уголовное дело возбудили по факту гибели человека при пожаре в столичном ресторане>>