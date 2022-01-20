РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 янв. В четверг по обращению жителей комиссия по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты городского округа Мытищи провела очередное выездное заседание, сообщается на сайте администрации горокруга.

Жители дома 15 по ул. Попова обратились в палату с просьбой оказать содействие по ряду вопросов, касающихся ремонта и содержания МКД, а также теплоснабжения. Для полноценного диалога на встречу были приглашены представители обслуживающей дом управляющей компании «ГЖЭУ-4» и представители Мытищинской теплосети.

В части теплоснабжения у жителей были вопросы по работе индивидуального теплового пункта и приборов учета тепловой энергии. Для наглядной демонстрации работы ИТП и всех его параметров участники встречи спустились в помещение ИТП. Представители Мытищинской теплосети объяснили жителям принцип работы теплового пункта, продемонстрировали работу приборов, ответили на возникшие вопросы.

К представителям управляющей компании «ГЖЭУ-4» у жителей также накопился ряд вопросов. В частности, жители многоквартирного дома хотят провести в доме ремонтные работы по замене окон в подъездах, обновить входные группы и т. д.

Представители управляющей компании объяснили собственникам жилья, что для проведения данных работ на счете дома недостаточно финансовых средств. Как только средства будут собраны, жители и УК обсудят, какие работы необходимы, и проведут их.

«Встреча была конструктивной. Специалистами Мытищинской теплосети были проведены дополнительные мероприятия по балансировке внутридомовой системы отопления, теперь у жителей не должно остаться вопросов к работе. Мы будем держать ситуацию на контроле», – отметил председатель комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты Роман Коробейкин.