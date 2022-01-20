РИАМО - 20 янв. Продолжается прием заявок на II губернаторскую премию «Медиана», участвовать в которой могут как российские, так и зарубежные журналисты, блогеры и авторы, которые активно освещают жизнь Подмосковья, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Ежегодная премия губернатора Московской области «Медиана» становится одной из самых престижных наград в области журналистики. Уверен, что сегодняшние успехи Подмосковья должны и могут стать предметом освещения в самых разных СМИ в разных регионах России и за рубежом. Недаром область применения «Медианы» не ограничивается только рамками подмосковных средств массовой информации, она охватывает российскую и международную арену», — отметил главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.

Работы на конкурс можно прислать до 31 марта. Направлять на соискание премии можно печатные материалы, мультимедийные проекты, посты, статьи в Сети, теле- и радиосюжеты, видеоролики и фотографии. Главное условие – они должны быть опубликованы в СМИ и соцсетях в период с 1 января по 30 ноября прошлого года. Подробнее об условиях можно узнать на сайте mosreg.ru/mediana.

«Сегодня Московская область занимает по многим направлениям передовые позиции в стране, добивается колоссальных успехов в своем развитии. Очень важно, что учредители «Медианы» делают главный акцент на журналистских материалах о людях Подмосковья, его тружениках, их профессиональных, творческих, человеческих достижениях, о том, как решаются их социальные вопросы, о том, как Подмосковье становится все более комфортным для его жителей. Человек – вот самое главное, что было и есть в журналистике», — подчеркнул Гусев.

Он поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за то, что журналистский труд находит такую высокую оценку и в профессиональном, и в материальном выражении, что очень важно в наше время.

Лауреатов премии определит экспертное жюри во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. 15 победителей получат по 500 тыс. рублей. Отдельно будут отмечены лучшие пресс-службы администраций муниципалитетов и предприятий, которые работают в Подмосковье.

Всех желающих пригласили принять участие в соискании премии «Медиана».