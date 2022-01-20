РИАМО - 20 янв. Во время осмотра кабинета и личного гаража одного из сотрудников УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу нашли электронные весы с остатками мефедрона и сам наркотик, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Также были найдены полиэтиленовые пакеты с аналогичным содержимым.

Вид наркотика помогло определить химическое исследование.

«Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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