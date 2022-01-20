РИАМО - 20 янв. Работы по реконструкции газораспределительных сетей и замене дефектных участков газопроводов проведут в девяти городских округах Подмосковья в течение 2022 года, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Модернизацию газопроводов проведут в Дмитровском, Раменском, Одинцовском и Наро-Фоминском округах, а также в Истре, Зарайске, Коломне, Ступине и Серебряных Прудах.

Отмечается, что реконструкция объектов повысит надежность газоснабжения для 1,4 тыс. жителей Подмосковья. В 2022 году суммарная площадь реконструированных сетей в Подмосковье составит 29 километров.

Ремонт сетей газораспределения проводится в Подмосковье ежегодно в целях обеспечения безопасности. Газопровод вносится в план реконструкции в случае, если экспертиза и диагностика признает его не соответствующим требованиям промышленной безопасности.

В 2021 году в Подмосковье провели реконструкцию 15,9 км газопроводов. Газораспределительные сети были обновлены в Мытищах, Красногорске, Раменском округе, Подольске, а также в Богородском и Рузском округах.

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