РИАМО - 20 янв. Работы по реконструкции газораспределительных сетей и замене дефектных участков газопроводов проведут в девяти городских округах Подмосковья в течение 2022 года, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».
Модернизацию газопроводов проведут в Дмитровском, Раменском, Одинцовском и Наро-Фоминском округах, а также в Истре, Зарайске, Коломне, Ступине и Серебряных Прудах.
Отмечается, что реконструкция объектов повысит надежность газоснабжения для 1,4 тыс. жителей Подмосковья. В 2022 году суммарная площадь реконструированных сетей в Подмосковье составит 29 километров.
Ремонт сетей газораспределения проводится в Подмосковье ежегодно в целях обеспечения безопасности. Газопровод вносится в план реконструкции в случае, если экспертиза и диагностика признает его не соответствующим требованиям промышленной безопасности.
В 2021 году в Подмосковье провели реконструкцию 15,9 км газопроводов. Газораспределительные сети были обновлены в Мытищах, Красногорске, Раменском округе, Подольске, а также в Богородском и Рузском округах.
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