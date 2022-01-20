РИАМО - 20 янв. SMM-специалист Мария, которая фотографировала полуголую девушку на фоне Московской соборной мечети, объяснила, что решилась на это только ради того, чтобы рассказать людям, что так делать не надо, сообщает «Вечерняя Москва».

Именно Мария замечена на видеозаписи, которая распространилась в интернете утром в четверг.

«Ехала на машине и увидела девушек, которые снимаются в обнаженном виде. Сразу поняла, к чему это ведет. Я стала их отговаривать и решила сама сделать пару фоток, чтобы потом написать гайд «Как не надо делать», — рассказала девушка.

Свою работу она уже опубликовала в своих социальных сетях.

«Я приношу свои извинения всем, кого я оскорбила и задела. Я не хотела попрать ничьих чувств», — добавила Мария.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой девушка, одетая в балаклаву, нижнее белье и чулки, фотографируется на фоне Московской соборной мечети. На видео была и вторая девушка, которая выступала в качестве фотографа.

Имам-хатыб Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов назвал провокацией эту фотосессию.