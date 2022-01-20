РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 янв. В городском округе Мытищи провели выездную проверку исполнения муниципального контракта, заключенного с подрядной организацией ООО «Экотранссервис» на предмет состояния материально технической базы, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации округа Алексей Калинин в своем Instagram-аккаунте.

Калинин оценил состояние техники, задействованной в контракте и комбинированных дорожных машин, находящихся в ремонте, проверил наличие необходимого количества реагентов, необходимых для обработки дорог. На встрече присутствовал директор ООО «Экотранссервис» Дмитрий Минин.

Также произвели объезд территории и проверили качество содержания дорог в населенных пунктах: д. Юдино, д. Манюхино, д. Ульянково. Были выявлены существенные нарушения в выполнении работ по очистке дорог от снега.

Калинин отметил, что по факту проверки выписаны предписания о необходимости проведения дополнительной очистки дорог и расширения полотна проезжей части. Повторная проверка будет проведена в течение двух дней.