РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 янв. В здании Мытищинской городской клинической больницы по адресу: ул. Коминтерна, вл. 24, в котором располагалась поликлиника №1, начался капитальный ремонт, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Ремонт рассчитан на 1 год. После там будет развернут консультативно-диагностический центр 3 уровня.



В КДЦ будет организована консультация пациентов, которые нуждаются в стационарной, высокотехнологичной медицинской помощи. В том числе будет вестись прием онкобольных.

Также там будут размещены отделение гемодиализа, аптека.