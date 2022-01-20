РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 янв. В городском округе Мытищи в школе № 32 подали на обед пельмени, сообщается на сайте администрации горокруга.

Это любимое многими блюдо было включено в меню после поручения проработать вопрос школьного питания, которое дал губернатор региона Андрей Воробьев.

В пилотный «пельменный» проект сначала вступили школы Балашихи и Волоколамска. И вот на очереди Мытищи.

«Питание в школьной столовой – это особое питание. А в школе №32 готовят неплохо, продукция свежая, хороший персонал», - сказала заместитель главы администрации округа Наталья Гречаная.

Она пообщалась с представительницей родительского комитета Жанной Беликовой, которая раз в три месяца участвует в акции «Родительский контроль».

«Мне все нравится. Негативные отзывы оставляют те родители, которые кормят своих детей, например, хлопьями на завтрак, и, естественно, ребенок не будет есть кашу в столовой. А если его приучили есть кашу с самого детства, то и от школьной еды он будет в восторге. Пельмени в школьном питании тоже нужны. Я за разнообразие», - отметила Беликова.

Директор образовательного учреждения Наталья Шмелева рассказала, что в школе обучается 2226 детей. Ежедневно питаются более 1000 учащихся.

«Это колоссальные объемы и труд работников нашей столовой. Пельменями нас обеспечил наш постоянный поставщик, они были приготовлены по технологической карте. Порция – на выходе 240 граммов. В рамках платного обеда это блюдо сегодня попробовала и начальная школа, и ученики 5-7 классов. И вы бы видели, какие приятные эмоции испытывали наши дети. В основном, конечно, все кричали «ура». Дети обрадовались. Можно сказать, что пельмени для них – это как дома», - добавила Шмелева.

По ее словам, в учреждении есть современное холодильное оборудование, где можно хранить пельмени в большом объеме.

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