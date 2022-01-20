РИАМО - 20 янв. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, коронавирусные ограничения не сказываются на жизни и планах 42% респондентов. В то же время 18% опрошенных считают, что ограничения сильно влияют на их жизнь, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«18% заявили о значительном влиянии (коронавирусных ограничений на жизнь — ред.), 39% сообщили, что влияние есть, но оценили его как незначительное, и 42% заявили о том, что ограничительные меры не сказываются на их жизнях и планах», - сказал Мамонов.

Он отметил, что о влиянии ограничительных мер чаще всего заявляют молодые люди в возрасте 18-24 лет, жители столицы и Санкт-Петербурга, те, кто живет в сельской местности.

Мамонов рассказал, что 57% опрошенных также назвали ограничительные меры, которые вызывают у них дискомфорт и раздражение. На первом месте оказались темы, связанные с системой QR-кодов, на втором — масочный режим и меры социальной дистанции, а на третьем — вопросы вакцинации. По словам Мамонова, упомянутые факторы чаще всего упоминали молодые люди.

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