РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 янв. В четверг в администрации городского округа Мытищи прошло совещание по рассмотрению вопросов ЖКХ и дорожного хозяйства, сообщается на сайте администрации горокруга.

На встречу пригласили представителей «Сергиево-Посадского регионального оператора», мытищинских управляющих компаний, территориальных управлений округа.

Обсудили ряд вопросов, в том числе по установке контейнерных площадок на сельских территориях округа, графики вывоза мусора, осуществление взаиморасчетов между подрядными организациями и региональным оператором за вывоз мусора.

«Прошедшую неделю можно назвать динамичной с точки зрения уборки территории города, вывоза твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов. Мы обсудили состояние дел на территории городского округа в части обслуживания многоквартирных домов, так и прилегающих территорий индивидуального жилого сектора», - сказал начальник управления по регулированию тарифно-ценовой и налоговой политики администрации Мытищ Павел Седойкин.

Он добавил, что есть проблемы, связанные с погодными условиями, но в целом региональный оператор за эту неделю справился с поставленной задачей и обеспечил надлежащее качество вывоза твердых коммунальных отходов. В ходе совещания обратили внимание регионального оператора на необходимость постоянного контроля проблемных точек, вопросы по вывозу и утилизации елок.

«Это проблема на стороне управляющих организаций, которые должны обеспечить сбор елок и их перемещение в точки сбора для последующей утилизации. Также обсудили вопросы по дебиторской задолженности», - уточнил Седойкин.