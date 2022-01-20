РИАМО - 20 янв. Свыше 25 тыс. кубометров снега вывезли из дворов и общественных территорий Подмосковья за последние два дня, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

За два дня в регионе очистили от снега территорию площадью 29,7 млн кв. метров, из них 10,5 млн кв. метров - пешеходные коммуникации.

«По оперативности уборки лидируют городские округа Балашиха, Королев, Серебряные Пруды. В худшую сторону отмечены Лобня, Волоколамский, Дзержинский», - сказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Отмечается, что ведомство проводит контроль уборки снега в регионе. Инспекторы проверяют наличие дворников и спецтехники во дворах и на общественных пространствах муниципалитетов, фиксируют нарушения с помощью мобильного приложения.