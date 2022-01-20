РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Жители городского округа Люберцы могут воспользоваться услугами территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, к которой доступна запись по телефону, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Территориальная психолого-медико педагогическая комиссия оказывает свои услуги на базе школы–интерната №3 «Развитие» по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом № 35. Записаться на ПМПК можно по телефону: 8 (499) 579-88-59», - сказала начальник управления образованием администрации Люберец Виктория Бунтина.

Прием осуществляется по понедельникам, вторникам и средам с 9:00 до 17:30.