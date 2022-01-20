РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 янв. На улице Центральной в селе Ям оштрафовали водителей большегрузов, которые парковались вдоль трассы, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители обратились в администрацию с жалобой, что на улице Центральной произошел затор из-за припаркованных большегрузов. На место выехал депутат совета депутатов городского округа Домодедово Олег Сударев, сотрудники ГИБДД и администрации, проведена проверка, нарушителям выписаны штрафы.

Стало известно, что большегрузы приезжают на ближайшее к территории предприятие и отстаиваются вдоль трассы. Руководители заверили, что впредь машины не будут мешать проезду и будут парковаться или на территории предприятия или на специальной стоянке.