РИАМО - 20 янв. Московская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов поздравила жителей региона с 80-летием с момента освобождения Подмосковья от немецко-фашистских захватчиков.

Чуть более 80 лет назад, 5 декабря 1941 года, во время операции «Тайфун» началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков в Битве под Москвой. Подмосковье было освобождено через 47 дней после начала операции.

День освобождения Московской области от фашистских захватчиков отмечается 22 января.

В декабре 2021-го – январе 2022-го в Подмосковье отмечали юбилейные события в связи с освобождением от оккупантов городов и других населенных пунктов Московской области, вспоминали сражения, ставшие знаковыми для Великой Отечественной войны. Благодаря разгрому немецко-фашистских захватчиков в Подмосковье был разрушен миф о непобедимости гитлеровской Германии.

«Пророческим гимном тем событиям звучат стихи Роберта Рождественского, высеченные на мемориале «Перемиловская высота» в г. Яхрома: «Запомните: от этого порога в лавине дыма, крови и невзгод, здесь в сорок первом началась дорога в победоносный сорок пятый год!» — отмечается в сообщении ветеранской организации.

Жителям Подмосковья и ветеранскому сообществу в преддверии памятной даты пожелали самого доброго, душевного и физического здоровья и успехов во всех делах во имя Подмосковья и России.

«Мы свято чтим память солдат и матросов, ополченцев и мирных жителей, всех, сложивших свои головы на полях сражений, защищая наше Подмосковье и любимую Родину! Мы преклоняемся перед величественным подвигом нашего героического поколения Победителей, гордимся находящимися рядом с нами ветеранами Великой Отечественной войны! Уверены, что их ратные и трудовые свершения, массовый героизм, подвиги подольских курсантов, героев-панфиловцев, Виктора Талалихина, Зои Космодемьянской, Веры Волошиной и многих других служат достойным эталоном в патриотическом воспитании наших граждан!» — добавляется в сообщении подмосковной организации ветеранов.