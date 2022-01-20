РИАМО - 20 янв. Суд арестовал начальника филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ 77 УФСИН России (СИЗО «Матросская тишина»), которому предъявлено обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

По информации следствия, с 2020 по 2021 год начальник филиала брал деньги от арестованных и осужденных, а взамен организовывал медицинские освидетельствования, по результатам которых у них «обнаруживались» тяжелые заболевания. Это позволяло осужденным и арестованным избежать наказания.

Следствию удалось установить 8 случаев фальсификации диагнозов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).

Пресечь незаконную деятельность удалось благодаря взаимодействию следователей ГСУ СК РФ о Москве, сотрудников столичной прокуратуры, ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве, подразделения собственной безопасности УФСИН России по городу Москве и иных правоохранительных органов. Расследование продолжается.

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