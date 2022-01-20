РИАМО - 20 янв. ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 62% респондентов боятся или опасаются заразиться коронавирусом в условиях распространения штамма «омикрон». Этот показатель выше, чем несколько дней назад, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«В обществе растет тревожность относительно возможности заболеть коронавирусом. Если еще 16 января 55% заявляли о том, что боятся или в какой-то степени опасаются заболеть, то, согласно вчерашнему опросу, 19 января, таковых уже 62%», - сказал Мамонов в ходе круглого стола «Омикрон». Что принесла новая волна пандемии миру и что от нее ждать в России».

Он отметил, что люди фиксируют проблематику, которую несет штамм «омикрон», и выражают свои опасения в ходе ответов на вопросы. Также Мамонов заявил, что количество граждан считающих действия властей по сдерживанию коронавируса достаточными, сокращается. Так, на 14 января их было около 50%, а по результатам последнего опроса их стало 44%.

Также 59% опрошенных ВЦИОМ считают текущие меры по борьбе с Covid-19 адекватными, не согласны с этим мнением 36% респондентов. ​