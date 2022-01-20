РИАМО - 20 янв. Гастрономический фестиваль «Русский холодец» отменен, он должен был пройти 5 февраля на территории музея «Княжий Двор» в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Фестиваль хотели провести в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Предполагалось, что концепция фестиваля в 2022 году должна была быть построена на взгляде на гастрономию через призму культуры, традиций и народных обычаев.

Для мероприятия обычно готовят холодцы из курицы, свинины, баранины и говядины, заливное из стерляди, трески, креветок и студни из фруктов разных форм и видов: российский флаг, павловопосадский платок, футбольное поле, гитара Владимира Высоцкого, Шапка Мономаха. Ежегодно в конкурсной программе участвуют более 30 уникальных холодцов, которые оценивает компетентное жюри.

Отказ от проведения фестиваля связан с резким ростом числа заболевших Covid-19 в Московской области.

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