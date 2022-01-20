РИАМО - 20 янв. На Москву 21 января обрушится сильный снегопад, ожидается выпадение до 5-7 мм осадков, это количество будет близко к максимуму для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

Сильные снегопады принесет в Центральную Россию циклон «Ида». До конца недели всего может выпасть 8-13 мм осадков, что составляет треть месячной нормы.

Рекорд по осадкам для 21 января был зафиксирован в 1986 и 2013 годах, когда выпало по 7,5 мм осадков.

21 января 2022 года в Москве ожидается сильный ветер, видимость ухудшится. Температура воздуха в течение суток составит минус 1 — минус 4 градуса.

22 января снега уже будет меньше, ожидается, что выпадет 3-5 мм осадков. При этом сугробы подрастут до 41 см. Это почти в 1,5 раза выше нормы. Температура будет колебаться от минус 2 до минус 7 градусов.

Утром 23 января температура составит минус 6 — минус 11 градусов, днем — минус 3 - минус 8 градусов.