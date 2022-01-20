РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Участницам клуба «Активное долголетие» в Люберцах показали процесс создания нитей на текстильной фабрике «Пехорка», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Также участницы клуба пообщались с генеральным директором предприятия Елизаветой Терешкиной и председателем Люберецкого отделения МОРО «Союз женщин России» Еленой Верховых на предмет участия в социальных проектах от «Пехорки».

Экскурсоводы рассказали об основании «Пехорской мануфактуры» и о том, как работает современное прядильное производство.

Терешкина представила главные соцпроекты 2022 года: вязание авосек, создание одежды для недоношенных новорожденных и фестиваль вязания.