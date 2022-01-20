РИАМО - 20 янв. Аллерголог-иммунолог Надежда Логина порекомендовала людям, страдающим аллергией, обратиться к специалисту перед вакцинацией от коронавируса, сообщает «Вечерняя Москва».

Врач подчеркнула, что не существует универсального теста, который точно скажет, можно ли прививаться или нет. Любая аллергия требует индивидуального подхода.

«Будет проще, если пациенты, страдающие аллергией, будут перед вакцинацией обращаться к аллергологу, который их курирует», — сказала она.

Логина отметила, что существует список реакций, которые могут представлять относительные противопоказания. Однако есть и абсолютные — отек гортани или аллергические реакции в прошлом на любые формы вакцинации.

Врач также обратила внимание на то, что аллергия на пыльцу растений не является противопоказанием к вакцинации.