РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 янв. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковного Красногорска провели для школьников мастер-класс по изготовлению светоотражателей в виде звезд и светофоров, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

Сотрудники ГИБДД Красногорска провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов с учениками одного из образовательных учреждений округа.

Во время урока полицейские рассказали детям о принципах действия и важности применения светоотражателей. Школьники смастерили своими руками светоотражающие звезды и светофоры, которые наклеили на свои рюкзаки, пообещав, что всегда будут пользоваться светоотражателями, чтобы быть более заметными на дороге.