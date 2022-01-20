РИАМО - 20 янв. В рамках проверки работы торгового центра «Европолис» были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. ТЦ грозит закрытие на 90 суток, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Антон Романов.

Центр располагается на северо-востоке столицы по адресу: проспект Мира, 211, корп. 2.

«Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением», - рассказал Романов.

Он отметил, что администрация торгового предприятия не приняла достаточные меры для соблюдения требований Роспотребнадзора.

За подобные нарушения организации грозит штраф 300 тыс. рублей. Если будет установлено, что нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека, штраф может увеличится до 1 млн рублей, либо ТЦ могут закрыть на срок до 90 суток.

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