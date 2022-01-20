РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 янв. В микрорайоне Южный городского округа Котельники 1 сентября планируют открыть школу на 1,2 тыс. мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава горокруга Сергей Жигалкин совместно с заместителями Ириной Кузьминой и Ириной Копыльченко проверил ход строительства объекта.

«В этом году 1 сентября мы обязаны торжественно открыть образовательное учреждение в микрорайоне Южный на 1,2 тыс. мест. Школа стала первой, которая возводится в Котельниках впервые за 40 лет. В учреждении будут созданы все необходимые условия для получения образования, соответствующего современным требованиям федеральных стандартов, в том числе по доступной среде», - сказал Жигалкин.

В настоящий момент на объекте проводятся отделочные работы. Пищеблок оснащен современным оборудованием, а вдоль лестниц устанавливают ограждения. В школе уже готовы компьютерный класс, библиотека, столовая, зона отдыха, учебные кабинеты и другие помещения.

Чтобы соблюсти меры эпидемиологической безопасности, рабочие прошли вакцинацию. Каждое утро на объекте дежурит медик. Он контролирует журнал с показателями измерения температуры и состояние здоровья рабочих.