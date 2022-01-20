РИАМО - 20 янв. Сотрудники администрации Талдомского округа и ветеринары прибыли на злополучный участок в СНТ, где обитают голодные кошки. Животных накормили и привили от бешенства, сообщили РИАМО в администрации Талдомского городского округа Подмосковья.

«Сотрудники администрации и ветеринарной службы прибыли на место. В строении на участке они обнаружили живых кошек, а также трупы погибших питомцев. Животных накормили и вакцинировали от бешенства», — пояснили в администрации.

Представитель властей муниципалитета добавила, что в настоящее время на участке обитает около 20 особей. Также был установлен контакт с их владельцами. Если в ближайшее время ситуация не изменится, то кошек определят в приют для бездомных животных. ​

Ранее СМИ сообщали о том, что в Подмосковье на одном из участков в СНТ появилась стая котов-каннибалов. Хозяин дома перестал кормить своих питомцев, после чего животные, обитающие на участке, стали нападать друг на друга. Происходящее заметили соседи и обратились в полицию.

Кроме этого, после обращения местной жительницы о жестоком обращении с животными Талдомская городская прокуратура проводит проверку.

Прокуратура проводит проверку после появления котов‑каннибалов под Талдомом>>