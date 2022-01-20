РИАМО - 20 янв. В 2022 году на территории Подмосковья планируется построить 50 школ и детских садов, почти треть из них будет возведена за счет инвесторов. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Строительство образовательных учреждений на особом контроле. Больше всего они нужны в тех муниципалитетах, где идет активная застройка. Также мы продолжим реализовывать губернаторский проект «Палисадик – садик у дома». Еще 50 мини-садов будут открыты до конца года», – сказала зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

За счет областных средств в текущем году введут в эксплуатацию 21 школу на 11,5 тыс. мест и 11 детсадов на 2,7 тыс. малышей. В частности, будет завершено возведение долгожданной школы в мкрн Ольгино в Балашихе, учебных корпусов в Красногорске и Лобне. Большие и современные садики появятся в Кубинке, Мытищах, а также в мкрн Путилково в Красногорске.

«Губернатор (Андрей Воробьев – ред.) поставил задачу строительства новых школ и больших современных детских садов. Необходимо обеспечить качественным образованием всех детей – вне зависимости от того, проживают они в крупном городе или небольшом поселке», – подчеркнул министр строительного комплекса области Владимир Локтев.

В регионе откроют еще 7 внебюджетных школ на более чем 8 тыс. детей. Самая большая из них – на 1775 мест – расположится в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе. За счет инвесторов также построят 11 детсадов на 2,1 тыс. детей.

По словам министра жилищной политики Подмосковья Инны Федотовой, в регионе идет активное строительство социальных объектов, как по госупрограмме, так и силами инвесторов-застройщиков в рамках возведения новых ЖК.

«При рассмотрении проектов мы уделяем этому особое внимание, тем самым обеспечивая комплексное и сбалансированное развитие территорий», – отметила она.

Кроме того, в активной стадии строительства находятся и соцобъекты, которые заложили в августе 2021-го и введут в 2023 году. Среди них – школа на 2,2 тыс. мест со стадионом в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Здесь же строят детсад на 400 детей. На финишную прямую в 2023 году выйдет строительство образовательных кластеров на базе «Физтех-лицея» им. Капицы в Долгопрудном и гимназии им. Примакова в Одинцове.

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